Джокович: рад, что справился с нервами и победил Янга в двух сетах

Серб Новак Джокович, переигравший в четвертьфинале турнира в Истбурне американца Дональда Янга со счётом 6:2, 7:6 (11:9), поделился впечатлениями от достигнутого успеха.

«Я наслаждался борьбой, особенно во втором сете. Первая партия прошла по моему сценарию, я играл хорошо. В начале второго сета у меня были шансы сделать брейк, но Дональд постепенно стал меньше ошибаться, лучше бить с форхенда, играть более вариативно и использовать всё пространство корта.

Он подавал на сет, имел сетбол, а затем имел сетбол на тай-брейке. Он мог выиграть второй сет, причём гораздо легче, но не выиграл. Я очень рад, что справился с нервами и прошёл через это испытание", — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.