Макарова и Веснина стартуют на Уимблдоне матчем с Лепченко и Виттёфт

В основной сетке женского парного турнира Уимблдона выступят шесть пар с участием российских теннисисток. Вторые сеяные, олимпийские чемпионки Екатерина Макарова и Елена Веснина, в первом круге сыграют с дуэтом Варвара Лепченко /Карина Виттёфт (США / Германия). Россиянки Алла Кудрявцева и Александра Панова встретятся с соотечественницей, Анастасией Павлюченковой, и Дарьей Гавриловой из Австралии. Все встречи запланированы на 5 июля.

Матч первого круга Уимблдона в женском парном разряде с участием россиянок:

Варвара Лепченко /Карина Виттёфт (США / Германия) — Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2)

Алла Кудрявцева / Александра Панова (Россия) — Дарья Гаврилова / Анастасия Павлюченкова (Австралия / Россия)

Натела Дзаламидзе / Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Лорен Дэвис / Хань Синьюнь (США / Китай)

Светлана Кузнецова / Кристина Младенович (Россия / Франция) — Николь Меликар / Энн Смит (США / Великобритания)

Шуко Аояма /Ян Чжаосюань (Япония / Китай) — Евгения Родина / Наталья Вихлянцева (Россия)