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Бартоли: победа на турнире «Большого шлема» спасла мне жизнь

3 июля 2017, понедельник. 12:54. Теннис

Победительница Уимблдона-2013 француженка Марион Бартоли, завершившая карьеру через несколько месяцев после своего главного триумфа, сказала, что просмотр победного финала спас её жизнь во время госпитализации. Теннисистка смогла выздороветь после болезни, заставившей её похудеть на 30 кг. В феврале 2016 года Марион подхватила вирус в Индии, и это вызвало серьёзные аллергические реакции. В июле она перенесла переливание крови.

«Победа на турнире «Большого шлема» спасла мне жизнь. Я многое пережила на теннисном корте, но это ничто по сравнению с тем, через что мне пришлось пройти в прошлом году. Я жива благодаря той победе. Я слышала, как люди за моей спиной говорили: «У неё анорексия». Я хотела закричать: «Вы понятия не имеете о том, с чем я столкнулась.

Теперь я наконец здорова, это лучший подарок для меня», — цитирует Бартоли The Times.

Источник: The Times Сообщить об ошибке
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Марион Бартоли
Новости. Теннис
3 июля 2017, понедельник
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12:49 Британец откусил отчиму часть уха из-за спора о национальности Маррея
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1 июля 2017, суббота
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21:52 Джокович: я принял верное решение сыграть в Истбурне
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