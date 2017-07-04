Конта: очень льстит, когда говорят, что у меня есть шанс на победу на Уимблдоне

Британская теннисистка Йоханна Конта (6) поделилась впечатлениями от победы над Се Шувэй из Тайваня со счётом 6:2, 6:2 в первом круге Уимблдона. По словам Конты, её уже не беспокоит травма, из-за которой она вынуждена была сняться с турнира в Истбурне. Также британка призналась, что сделает всё возможное для победы на домашнем турнире.

«Я очень счастлива, что смогла выиграть у такой непростой соперницы, которая побеждала меня на Открытом чемпионате Франции. Я чувствую себя хорошо после травмы. Многие говорят, что у меня есть шанс на победу здесь, и это мне очень льстит. Я определённо покажу на этом турнире всё, на что способна», — приводит слова Конты официальный сайт турнира.

Во втором круге Конта сыграет с хорваткой Донной Векич.