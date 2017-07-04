Цибулкова: я смогла справиться со сложными ситуациями в матче с Петкович

Словачка Доминика Цибулкова поделилась впечатлениями после победы над немкой Андреа Петкович в первом круге Уимблдона со счётом 6:3, 3:6, 9:7.

«Это был невероятно тяжёлый матч. Я знала, что игра с Андреа получится именно такой. Мы отлично знаем друг друга. Думаю, стиль моей игры подходит ей, поэтому я ожидала упорное противостояние.

В предыдущих матчах я находилась не в лучшей форме. Я хорошо себя чувствовала на тренировках, но не могла победить из-за ошибок. Но к этой игре у меня был совершенно другой подход. Я знала, что будет нелегко, и использовала свой опыт. Я знала, что это турнир «Большого шлема», а опыта подобных матчей у меня достаточно.

У меня было несколько дней на подготовку здесь, так что ситуация получается не такой, как в прошлом году. На тренировках я работала над некоторыми конкретными элементами игры.

Я очень рада выходу во второй круг после столь упорной встречи. По ходу матча у меня было так много сложных ситуаций. Я смогла с ними справиться. Это очень важно для меня», — цитирует Цибулкову официальный сайт тура.