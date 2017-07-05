Радваньска: сейчас я сама создаю себе больше проблем, чем соперницы

Польская теннисистка Агнешка Радваньска прокомментировала победу над сербкой Еленой Янкович со счётом 7:6 (7:3), 6:0 в первом круге Уимблдона.

«Этот матч отнял у меня много сил. Такое ощущение, что я играла пять сетов. Хорошо, что в итоге я победила. Теперь знаю, каково это – играть без подготовки.



Последние месяцы сложились не очень удачно. Мне кажется, сейчас я сама создаю себе больше проблем, чем соперницы. До «Уимблдона» я почти нигде не выступала, только в Истбурне. Теперь мне кажется, что зря.

Перед «Ролан Гаррос» у меня были проблемы со стопой. Они и сейчас есть, я не могу до конца с ними справиться. Просто пытаюсь набрать форму, но до этого ещё далеко. Так что для меня важен каждый матч. Я хорошо себя чувствую на траве и надеюсь, что смогу хорошо выступить даже без подготовки. Думаю, в этом году для меня самое главное – здоровье. Нужно попытаться избавиться от всех болезней», — приводит слова Радваньской Tennismash.