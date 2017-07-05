Кар. Плишкова: перед матчем с Родиной я ожидала, что сыграю хуже

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала свою победу над россиянкой Евгенией Родиной в первом круге Уимблдона со счётом 6:1, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи со словачкой Магдаленой Рыбариковой.



«Думаю, я отлично подавала и очень хорошо действовала на приёме, что всегда важно. Я просто старалась играть агрессивно. Я не так хорошо знала, как играет соперница. Мы лишь раз встречались раньше.

Я во второй раз вышла на этот корт, так что ощущения были достаточно новыми. Думаю, всё прошло отлично.

Матч с Рыбариковой — самый сложный вариант для меня во втором круге турнира «Большого шлема». Это очень непростая соперница для сеяного игрока. Мы раньше не встречались, но я понимаю, что она может быть очень опасной соперницей, особенно на этом покрытии. Она часто использует резаные удары, хорошо подаёт и отлично действует у сетки. Я ожидаю сложный поединок.

Я знаю, что уже несколько недель все говорят о первой строчке рейтинге. Но я не хочу концентрироваться на этом. Для меня важно выигрывать матчи. Я рада, что прошла первый круг после удачного выступления в Истбурне. Я ожидала, что сыграю хуже. Теперь я сосредоточена на следующей встрече», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.