Конюх и Саккари пробились в третий круг Уимблдона

Хорватка Ана Конюх (27) пробилась в третий круг Уимблдона, одолев представительницу Румынии Ирину Бегу со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. Ана 6 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Ирины 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвёртый круг Конюх поспорит с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой (8).

Уимблдон. Женщины. Второй круг

Мария Саккари (Греция) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:4.