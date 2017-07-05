Халеп одолела Хаддад-Майю и сыграет с Пэн Шуай в третьем круге Уимблдона

Румынка Симона Халеп (2) во втором круге Уимблдона оказалась сильнее бразильянки Беатрис Хаддад-Майи со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 30 минут. 25-летняя уроженка Констанцы, занимающая второе место в рейтинге WТА, активно выиграла 14 розыгрышей, допустив 20 невынужденных ошибок, а её оппонентка сделала 19 «виннерсов» при 39 собственных неточностях.
Следующей соперницей Халеп станет китаянка Пэн Шуай, уверенно переигравшей испанку Карлу Суарес-Наварро (25) — 6:2, 6:2.