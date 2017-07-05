Надаль стал соперником Хачанова по третьему кругу Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль (4) во втором круге Уимблдона оказался сильнее американца Дональда Янга со счётом 6:4, 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. 31-летний уроженец Манакора, занимающий второе место в рейтинге АТР, исполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки, активно выиграл 38 розыгрышей и совершил 16 невынужденных ошибок, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 9, проиграв 1 гейм на своей подаче.

Следующим оппонентом Надаля станет россиянин Карен Хачанов (30), переигравший ранее бразильца Тьяго Монтейро.