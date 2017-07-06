Победы Уотсон, Конты, В. Уильямс и Халеп — в обзоре матчей 2-го круга Уимблдона

Британская теннисистка Хитер Уотсон вышла в третий круг Уимблдона, в двух сетах обыграв представительницу Латвии Анастасию Севастову (18) со счётом 6:0, 6:4.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Британка Йоханна Конта (6) в упорной борьбе одолела хорватку Донну Векич со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 10:8.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Американка Винус Уильямс (10) обыграла китаянку Ван Цян со счётом 4:6, 6:4, 6:1.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Румынка Симона Халеп (2) во втором круге оказалась сильнее бразильянки Беатрис Хаддад-Майи со счётом 7:5, 6:3.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».