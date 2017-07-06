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Надаль: не знаю, как далеко смогу пройти на Уимблдоне, не думаю об этом сейчас

6 июля 2017, четверг. 09:18. Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу во втором круге Уимблдона над американцем Дональдом Янгом со счётом 6:4, 6:2, 7:5. За выход в четвёртый круг травяного турнира «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира поспорит с россиянином Кареном Хачановым. Эта встреча состоится 7 июля.

«Думаю, я провёл матч уверенно. Я отлично подавал. Только в третьем сете я стал подавать хуже. Но в целом я остался доволен, так как сыграл отлично.

Мне кажется, я делаю правильные вещи на корте. Я чувствую, что играю хорошо. Теперь мне предстоит встреча со сложным соперником — Хачановым. Мне будет нелегко. Надеюсь, я буду готов продолжить играть хорошо. Я не знаю, как далеко смогу пройти, не думаю об этом сейчас. Самое главное — я выиграл ещё один матч на Уимблдоне. Это очень много значит для меня. Рад, что завтра смогу потренироваться, а послезавтра — сыграть. Вот и всё. Это мой путь, и я буду по нему следовать», — приводит слова Надаля официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Дональд Янг Карен Хачанов Рафаэль Надаль Уимблдон
Новости. Теннис
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