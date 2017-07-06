Куницын: наверное, Медведеву надо было взять паузу, остыть. Это придёт с опытом

Тренер мужской сборной России по теннису, победитель Кубка Кремля — 2008 Игорь Куницын прокомментировал поражение Даниила Медведева от бельгийца Рубена Бемельманса во втором круге Уимблдона со счётом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6 и оценил судейство в этой встрече. Медведев по ходу пятого сета попросил заменить судью на вышке. Проиграв гейм на своей подаче при счёте 2:1 в свою пользу, Даниил сказал арбитру на вышке Мариане Алвеш: «Пригласите супервайзера, мне кажется, вы настроены против меня. Я хочу поменять судью». Покидая корт, россиянин пожал руку арбитру, но затем достал из сумки монеты и бросил их в сторону места, на котором находилась Алвеш.

«Когда мы говорили о победе Дани над Вавринкой, я сказал, что очень важно отвлечься от суеты вокруг, от внимания прессы и повышенного ажиотажа. Возможно, у него не получилось именно психологически верно подойти к матчу против Бемельманса. Первые два сета – это было чистой воды волнение. Даниил хотел сыграть хорошо, понимал, что от него ждут уверенной победы, это, наверное, поддавливало.

Судья очень грубо ошиблась в том эпизоде в пятой партии. Это видели все, кто был на том корте. Могу точно сказать, когда ты отыгрываешься с 0:2, ведёшь в решающей партии, близок к успеху, а против тебя вот так ошибаются, это очень тяжело сразу переварить. Наверное, надо было взять паузу, остыть. Но это всё придёт с опытом, Даня молодой парень, который через подобные ситуации проходит впервые. Это настоящая психологическая травма, поверьте. В тот момент думаешь только об этом, сложно вернуться в игру.

Я хочу поздравить Даниила с отличным травяным сезоном! Он выступил очень хорошо, дважды был в четвертьфиналах, один раз в полуфинале турниров, одержал блестящую победу над третьей ракеткой мира на Уимблдоне. О Дане постепенно узнаёт весь мир, его начинают опасаться. Уверен, что он и дальше будет прогрессировать, в этом мы не сомневаемся", — цитирует Куницына официальный «фейсбук» ФТР.