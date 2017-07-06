Возняцки победила Пиронкову и встретится с обидчицей Касаткиной

Датчанка Каролина Возняцки (5) во втором круге Уимблдона победила болгарку Цветану Пиронкову со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. 26-летняя уроженка Оденсе, занимающая шестое место в рейтинге WТА, исполнила 3 подачи навылет, обошлась без двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 7, проиграв 2 гейма на своей подаче.

За выход в 1/8 финала Каролина Возняцки поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, которая ранее взяла верх над россиянкой Дарьей Касаткиной (29) — 6:3, 6:2.