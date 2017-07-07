В. Уильямс выиграла экстренное судебное заседание о ДТП со смертельным исходом

Окружной суд Палм-Бич удовлетворил запрос адвоката американки Винус Уильямс о приостановлении сбора данных с автомобиля, столкнувшегося с внедорожником теннисистки 9 июня. Напомним, что в результате аварии, виновницей которой была признана Винус, скончался пассажир второго автомобиля 78-летний Джером Барсон. После смерти Барсона его семья подала иск в суд на Уильямс-старшую.

Адвокат спортсменки выразил обеспокоенность, что данные, собранные представителями второй стороны, могут исчезнуть, и настоял на совместной процедуре осмотра машины, сообщает Sun Sentinel.