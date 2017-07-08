В. Уильямс: не собираюсь тренировать по окончании карьеры

Американка Винус Уильямс рассказала, что не планирует работать тренером по окончании карьеры.

«Мне нужна пауза в путешествиях по турнирам. Я устала от перерывов из-за дождя и долгого ожидания матчей. По окончании карьеры у меня явно не будет необходимости во всём этом», — приводит слова Уильямс-старшей официальный сайт турнира.

Напомним, что в третьем круге Уимблдона Винус переиграла японку Наоми Осаку со счётом 7:6 (7:3), 6:4. За выход в четвертьфинал 37-летняя американка поспорит с хорваткой Аной Конюх (27).