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Бердых легко победил Феррера и вышел в 4-й круг Уимблдона

8 июля 2017, суббота. 19:08. Теннис

Чех Томаш Бердых (11) уверенно вышел в четвёртый раунд Уимблдона, победив испанца Давида Феррера со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут. Бердых трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку, сделал 35 виннерсов и 18 невынужденных ошибок, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 8. У Феррера было 3 эйса, 2 двойные, 19 ударов навылет, 18 невынужденных. Свой единственный брейк-пойнт Давид упустил.

Оппонент Бердыха по четвёртому кругу определится в поединке австрийца Доминика Тима и американца Джареда Доналдсона.

Уимблдон (м) 2017. 3-й круг
08 июля 2017 года, суббота. 17:00 МСК
Давид
Феррер
Томаш
Бердых
3:6 4:6 3:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Давид Феррер Томаш Бердых
Новости. Теннис
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