Бердых: второй понедельник Уимблдона — лучший день на всех теннисных турнирах

Чех Томаш Бердых, вышедший в 1/8 финала Уимблдона после победы над испанцем Давидом Феррером со счётом 6:3, 6:4, 6:3, считает, что второй понедельник турнира стоит смотреть всем любителям тенниса. Напомним, в этот день проходят все матчи четвёртого круга в одиночном разряде — и у мужчин, и у женщин.



«Если кто-либо спросит меня, в какой день в году ему лучше всего сходить на теннис, я без колебаний посоветую второй понедельник Уимблдона. Думаю, это лучший день на всех теннисных турнирах года», — цитирует Бердыха официальный сайт Уимблдона.