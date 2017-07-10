Остапенко в двух сетах обыграла Свитолину в четвёртом круге Уимблдона

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (13) вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв украинку Элину Свитолину (4) со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» 4 раза подала навылет, активно выиграла 42 очка и совершила 39 невынужденных ошибок. На счету Элины 4 эйса, 14 виннеров и 14 неточностей.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Свитолина на Уимблдоне.
За выход в полуфинал Остапенко поспорит либо с представительницей Хорватии Аной Конюх (27), либо с американкой Винус Уильямс (10).