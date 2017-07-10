Бычкова: Кузнецова может пройти Мугурусу и даже выиграть Уимблдон

Российская теннисистка и телекомментатор Екатерина Бычкова прокомментировала победу своей соотечественницы Светланы Кузнецовой над представительницей Польши Агнешкой Радваньской в четвёртом круге Уимблдона со счётом 6:2, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи уроженки Санкт-Петербурга с испанкой Гарбинье Мугурусой.

«Светлана Кузнецова молодец, красиво обыграла Агнешку Радваньскую, но я не понимаю, как. Она очень уверенно играет на этом турнире и, главное, спокойно. Я чуть-чуть комментировала её игру с Жабер, там было равное начало, а потом Света начала спокойно играть. Хотя раньше в течение матча у неё менялось настроение, а сейчас она готова.

У Светы сейчас неплохой сезон, может быть, хуже, чем конец прошлого, но она довольно ровно играет. Обычно когда игрок её уровня, с ней случается прорыв. Её будущая противница — Мугуруса, что неплохой вариант для Светы. Мугуруса неплохо выглядела на этом турнире – с ней будет посложнее матч. В целом Кузнецова может проходить дальше и даже выиграть турнир. Можно сказать, что она — одна из претендентов на победу в турнире», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.