Куэрри стал соперником Маррея в четвертьфинале Уимблдона

Американский теннисист Сэм Куэрри, получивший от организаторов 24-й номер посева, вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в пяти сетах обыграв Кевина Андерсона из ЮАР со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (11:13), 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 6 минут. Каждый из соперников подал навылет по 31 разу за матч. При этом Куэрри допустил одну двойную ошибку и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету Андерсона пять ошибок на подаче и один брейк.

За выход в финал Куэрри сыграет с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.