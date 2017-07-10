Халеп: не думаю о том, что могу стать первой ракеткой мира

Вторая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу над белоруской Викторией Азаренко в 1/8 финала Уимблдона и свои шансы возглавить рейтинг WTA в случае выхода в полуфинал.

«Знала, что с Азаренко будет тяжело, после возвращения Вика отлично играет. Мы обе показали хороший теннис. Я довольна тем, как закончился первый сет. Там всё было очень близко, а потом стало проще, и я заиграла сильнее.

Не думаю о том, что могу стать первой ракеткой мира, потому что уже была в такой ситуации. Теперь у меня больше опыта, и я надеюсь, что не буду много размышлять во время матча, а просто пойду и выиграю его», — приводит слов Халеп пресс-служба WTA.