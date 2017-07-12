В 15:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Уимблдона в женском парном разряде, в котором россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович сыграют с дуэтом Макото Ниномия (Япония) / Рената Ворачова (Чехия).



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова/Младенович — Ниномия/Ворачова на Уимблдоне.

Победительницы этого противостояния за выход в финал Уимблдона поспорят либо с парой Катрин Беллис (США) / Маркета Вондроушова (Чехия), либо с дуэтом Чань Хаочин (Китайский Тайбэй) / Моника Никулеску (Румыния, 9).