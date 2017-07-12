Макарова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина, получившие от организаторов Уимблдонского турнира второй номер посева, вышли в полуфинал в парном разряде, в трёх сетах обыграв восьмую пару соревнований Эшли Барти и Кейси Деллакуа из Австралии со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 49 минут. Макарова и Веснина четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два из четырёх брейк-пойнтов. На счету австралийского дуэта четыре эйса, одна ошибка на подаче и один брейк.

За выход в финал россиянки сыграют с победительницами матча Грёнефельд/Пешке (Германия/Чехия, 12) — Юнжань/Хингис (Китайский Тайбэй — Тайвань/Швейцария, 3).