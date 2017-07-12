Топ-5 леворуких теннисистов от Eurosport

Eurosport представил собственную версию топ-5 леворуких теннисистов. Возглавляет список испанец Рафаэль Надаль, который в случае успеха на Уимблдоне мог стать первой ракеткой мира, но завершил выступление в Лондоне уже в 1/8 финала.

Вторым журналисты назвали уже завершившего карьеру семикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя. Третье место досталось чешке Петре Квитовой, которая только возвращается после травмы руки, полученной после нападения на её дом.

Четвёртая позиция – у немки Анжелики Кербер, которой левая рука не помогла остаться во главе рейтинга WTA. Пятое место отдано испанцу Фелисьяно Лопесу.

Видеосюжет можно посмотреть на «Чемпионате».

Во втором видеоролике болельщики поют песню о вечном спутнике Уимблдона — дожде. По-русски.

Видеосюжет можно посмотреть на «Чемпионате».