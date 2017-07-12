Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Топ-5 леворуких теннисистов от Eurosport

12 июля 2017, среда. 19:22. Теннис

Eurosport представил собственную версию топ-5 леворуких теннисистов. Возглавляет список испанец Рафаэль Надаль, который в случае успеха на Уимблдоне мог стать первой ракеткой мира, но завершил выступление в Лондоне уже в 1/8 финала.

Вторым журналисты назвали уже завершившего карьеру семикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя. Третье место досталось чешке Петре Квитовой, которая только возвращается после травмы руки, полученной после нападения на её дом.

Четвёртая позиция – у немки Анжелики Кербер, которой левая рука не помогла остаться во главе рейтинга WTA. Пятое место отдано испанцу Фелисьяно Лопесу.

Видеосюжет можно посмотреть на «Чемпионате».

Во втором видеоролике болельщики поют песню о вечном спутнике Уимблдона — дожде. По-русски.

Видеосюжет можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: Eurosport.ru Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Анжелика Кербер Петра Квитова Рафаэль Надаль Фелисьяно Лопес
Новости. Теннис
12 июля 2017, среда
19:22 Топ-5 леворуких теннисистов от Eurosport
18:45 Чилич обыграл Мюллера и в полуфинале Уимблдона сыграет с Куэрри
18:34 Джокович может стать первой ракеткой мира в случае победы на Уимблдоне
18:12 Куэрри: я немного шокирован, но это то, о чём я всегда мечтал
17:56 Маррей не сумел выйти в полуфинал Уимблдона, проиграв Куэрри
17:50 Кузнецова и Младенович не смогли выйти в полуфинал Уимблдона в паре
17:40 Макарова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде
17:02 Деминова и Харитонова вышли во второй круг юниорского Уимблдона в парном разряде
17:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Мирный/Макарова — Скупски/Рэй на Уимблдоне
16:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Винус/Крейчикова — Веснина/Суарес на Уимблдоне
15:23 Лансере вышла в третий круг юниорского Уимблдона
15:21 Надаль с Джоковичем проведут матч в Астане в конце сентября
15:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Бердых — Джокович на Уимблдоне
14:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова/Младенович — Ниномия/Ворачова
14:29 Грожан: вы бы удивились, как много Кирьос знает
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Раонич — Федерер на Уимблдоне
13:53 Бадж: в приглашении Шараповой я пока заинтересован меньше, чем других игроков
13:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Барти/Деллакуа — Макарова/Веснина
13:18 Кузнецова: физиотерапевт всю игру общалась с Гарбинье. Не считаю это приемлемым
12:33 А. Зверев: опыт Беккера может помочь мне, но он пока не является моим тренером
12:18 Хингис: теннисистки сейчас лишь бьют всё сильнее и сильнее
12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Куэрри на Уимблдоне
11:39 Лендл: видно, что Маррей выполняет удары всё чище и постепенно находит свой ритм
11:02 Рыбарикова: Мугуруса будет фаворитом в нашем матче
10:26 Мугуруса: Кузнецова была и остаётся великолепной теннисисткой
10:11 Раонич: я извлёк немало уроков из матча с Федерером в полуфинале Уимблдона
09:12 Остапенко: кажется, с каждым матчем на Уимблдоне Винус играет всё лучше
09:03 В. Уильямс: мне нравится, что я всё ещё могу прибавлять
06:14 Поражение Кузнецовой, победы В. Уильямс и Конты — в обзоре 1/4 финала Уимблдона
05:51 Видео: Джокович победил Маннарино в матче 1/8 финала Уимблдона
03:15 Халеп: стать первой ракеткой — одна из моих целей, но я сильно не расстраиваюсь
03:03 Конта: мы играли с Уильямс ранее, так что я знаю, с какими проблемами столкнусь
01:01 Сюжет о топ-5 любимчиков публики на Уимблдоне
00:53 Кузнецова: сегодня не получилось, но жизнь продолжается
00:27 Кар. Плишкова: звание первой ракетки мира — огромная ответственность
11 июля 2017, вторник
23:54 Мугуруса: в таких матчах необходимо освободить разум
22:18 Плишкова станет шестой теннисисткой, возглавившей рейтинг WТА без побед на ТБШ
22:10 Рыбарикова: никогда бы не поверила, что могу дойти до полуфинала Уимблдона
22:07 Рыбарикова стала последней полуфиналисткой Уимблдона, победив Вандевеге
21:19 Чешка Каролина Плишкова 17 июля станет первой ракеткой мира
21:08 Конта одолела Халеп и вышла в полуфинал Уимблдона, где сыграет с В. Уильямс
20:31 Кузнецова: для тенниса интересы телевидения важнее интересов самих игроков
20:25 Матч Рыбарикова — Вандевеге перенесён на центральный корт, остальные — отменены
19:48 Джокович: проблемы с плечом иногда возникают, но я всё ещё могу играть
19:29 Кузнецова: если Мугуруса продолжит играть так, то может выиграть Уимблдон
Все новости RSS
Партнерский контент
Как, на ваш взгляд, накажут Даниила Медведева за бросание монет в сторону судейской вышки во время матча на Уимблдоне?
Отстранят от участия в турнирах на некоторый срок
213 (14%)
Оштрафуют на сумму более $10 000 и предупредят
732 (47%)
Оштрафуют на сумму менее $10 000 и предупредят
296 (19%)
Ограничатся замечанием
126 (8%)
Никак не накажут - признают, что судья Мариана Алвеш была не права
178 (12%)
Проголосовало: 1545
Архив →
© championat.com, 2000–2017