Маррей: я мог бы победить в трёх партиях, если бы выиграл второй сет

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей поделился впечатлениями после поражения от американца Сэму Куэрри в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6.

«У меня были шансы в первых трёх сетах. Во второй партии я вёл 4:3, но дважды проиграл свою подачу. Это стало важным событием матча. Я сумел выиграть третий сет. Может быть, я мог бы победить в трёх партиях, если бы завершил второй сет в свою пользу после брейка. Сэм в концовке подавал невероятно здорово, он расслабился и атаковал. Я ничего не мог поделать.

Думаю, Сэм отлично играет на этом турнире. Она старается действовать агрессивно. С его сильными сторонами и мощью у него отличные шансы на успешное выступление на крупных соревнованиях. Когда он отлично подаёт, а до нашей игры он в среднем выполнял по 25 эйсов, то может чувствовать себе свободнее в своей игре и уверенно атаковать.

Куэрри стал чаще выходить вперёд, чем раньше. Конечно, он очень хорош в игре у сетки и в ударах с лёта. Он очень крупный парень. Вот главное отличие, которое я заметил в этой игре.

Я знал, что никакого вреда не будет, если я сыграю на Уимблдоне. Мы искали краткосрочные решения, так как я хотел выступить здесь. Всегда хочется выступать на всех турнирах «Большого шлема» и выкладываться по полной. Я сумел провести немало матчей, и получалось неплохо. Теперь я проанализирую ситуацию с командой в долгосрочной перспективе, и мы составим план действий.

Проблемы с бедром беспокоят меня уже долгое время. Конечно, с возрастом справиться с ними сложнее. Но я уверен, что смогу полностью поправиться. Важно лишь делать все правильные вещи и быть настоящим профессионалом даже больше, чем я был в последнее время», — цитирует Маррея официальный сайт тура.