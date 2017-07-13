Победы Федерера и Чилича, поражения Маррея и Джоковича — в обзоре игр Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв канадца Милоша Раонича со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (7:4).
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Первая ракетка мира британец Энди Маррей уступил американцу Сэму Куэрри со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Хорват Марин Чилич одолел Жиля Мюллера из Люксембурга со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:5, 5:7, 6:1.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Серб Новак Джокович снялся по ходу матча с чехом Томашем Бердыхом при счёте 6:7 (2:7), 0:2.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».