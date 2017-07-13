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Федерер и С. Уильямс получили награды ESPY как лучшие теннисисты года

13 июля 2017, четверг. 12:33. Теннис

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), учреждённой авторитетным спортивным телеканалом ESPN. В номинации «Теннисистка года» в девятый раз в карьере лучшей стала бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс. В 2003 и 2013 годах она также признавалась лучшей спортсменкой года. Её конкурентками были немка Анжелика Кербер, представительница Латвии Елена Остапенко и пуэрториканка Моника Пуиг.

Лучшим теннисистом года был признан швейцарец Роджер Федерер. Его соперниками были британец Энди Маррей, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Стэн Вавринка.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Теги
Анжелика Кербер Елена Остапенко Моника Пуиг Рафаэль Надаль Роджер Федерер Серена Уильямс Стэн Вавринка Энди Маррей
Новости. Теннис
13 июля 2017, четверг
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