Федерер и С. Уильямс получили награды ESPY как лучшие теннисисты года

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), учреждённой авторитетным спортивным телеканалом ESPN. В номинации «Теннисистка года» в девятый раз в карьере лучшей стала бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс. В 2003 и 2013 годах она также признавалась лучшей спортсменкой года. Её конкурентками были немка Анжелика Кербер, представительница Латвии Елена Остапенко и пуэрториканка Моника Пуиг.

Лучшим теннисистом года был признан швейцарец Роджер Федерер. Его соперниками были британец Энди Маррей, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Стэн Вавринка.