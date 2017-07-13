В. Уильямс победила Конту и вышла в финал Уимблдона

Американка Винус Уильямс (10) в полуфинале Уимблдона оказалась сильнее британки Йоханны Конты (6) со счётом 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 13 минут. 37-летняя уроженка Линвуда, занимающая 11-е место в рейтинге WТА, реализовала 3 брейк-пойнта из 8, не проиграла ни одного гейма на своей подаче, сделала 19 виннеров и 9 невынужденных ошибок. Её оппонентка активно выиграла 20 розыгрышей при 13 собственных неточностях.

За шестой в карьере титул победительницы Уимблдона Винус поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой (14).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча В. Уильямс — Конта на Уимблдоне.