17 июля Мело возглавит парный рейтинг ATP

Бразильский теннисист Марсело Мело, пробившийся в финал Уимблдона в паре с представителем Польши Лукашем Куботом, 17 июля вернётся на первую строчку парного рейтинга ATP, сообщает официальный сайт тура.
Нынешний лидер рейтинга представитель Финляндии Хенри Континен и австралиец Джон Пирс в полуфинале соревнований в пяти партиях проиграли Мело и Куботу со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:4, 7:9.
Марсело Мело ранее возглавлял парный рейтинг ATP на протяжении 26 недель — с ноября 2015 по июль 2016 года.