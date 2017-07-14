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Дж. Маррей и Хингис стали финалистами Уимблдона в миксте

14 июля 2017, пятница. 22:37. Теннис

Британец Джейми Маррей и швейцарка Мартина Хингис стали первыми участниками финала Уимблдона в смешанном парном разряде. Лидеры посева обыграли бразильца Марсело Демолинера и испанку Марию-Хосе Мартинес-Санчес в двух партиях — 6:2, 7:5.

Игроки провели на корте 1 час 3 минуты. Хингис и Маррей 5 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 5. Их оппоненты выполнили 4 эйса, сделали 1 двойную и не заработали ни единого брейк-пойнта.

В финале они сыграют с победителями матча между Хенри Континеном с Хитер Уотсон и Бруно Суаресом с Еленой Весниной.

Уимблдон — микст 2017. 1/2 финала
14 июля 2017 года, пятница. 21:10 МСК
Джейми
Маррей
Мартина
Хингис
Мария-Хосе
Мартинес-Санчес
Марсело
Демолинер
6:2 7:5
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мартина Хингис
Новости. Теннис
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