Дж. Маррей и Хингис стали финалистами Уимблдона в миксте

Британец Джейми Маррей и швейцарка Мартина Хингис стали первыми участниками финала Уимблдона в смешанном парном разряде. Лидеры посева обыграли бразильца Марсело Демолинера и испанку Марию-Хосе Мартинес-Санчес в двух партиях — 6:2, 7:5.



Игроки провели на корте 1 час 3 минуты. Хингис и Маррей 5 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 5. Их оппоненты выполнили 4 эйса, сделали 1 двойную и не заработали ни единого брейк-пойнта.



В финале они сыграют с победителями матча между Хенри Континеном с Хитер Уотсон и Бруно Суаресом с Еленой Весниной.