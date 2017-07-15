Бердых: не видно, что возраст как-то влияет на Федерера

Чех Томаш Бердых, уступивший швейцарцу Роджеру Федереру в полуфинале Уимблдона со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (4:7), 4:6, не смог не восхититься мастерством и талантом соперника.



«Если посмотреть на других парней, которым сейчас 35-36 лет, то ясно видно, что их возраст и годы, проведённые в туре, влияют на них — но не на Федерера. Он делает всё очень правильно. Я не вижу никаких явных признаков того, что он стареет. Он просто продолжает доказывать своё величие в нашем спорте», — цитирует Бердыха Sport360.



Менее чем через месяц, 8 августа, Федереру исполнится 36 лет.