Дж. Маррей: всем топ-игрокам следует учиться у Федерера, а не только Энди

Британец Джейми Маррей, старший брат первой ракетки мира Энди Маррея, выразил мнение, что его брату следует взять пример со швейцарца Роджера Федерера, пропустившего «Ролан Гаррос» ради подготовки к Уимблдону.

«Федерер проделал фантастическую работу. Он пропустил грунтовый сезон, чтобы полностью восстановиться, и теперь блестяще выступает на Уимблдоне, близок к очередному титулу. Думаю, всем ведущим игрокам, претендующим на большие победы, следует учиться у Роджера. И не только Энди», — приводит слова Джейми Маррея BBC.