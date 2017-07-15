Видеообзор полуфиналов мужского одиночного разряда Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер в полуфинале Уимблдона оказался сильнее чеха Томаша Бердыха со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4.

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За 19-й титул в карьере на турнирах серии «Большого шлема» и восьмой на травяном Grand Slam 35-летний уроженец Базеля поспорит с хорватом Марином Чиличем (7), который переиграл американца Сэма Куэрри (24) — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5.

Посмотреть видеообзор полуфинала между Чиличем и Куэрри вы можете на «Чемпионате».