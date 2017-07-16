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Федерер: не был уверен, что ещё выйду в финал, а восьмая победа — фантастика!

16 июля 2017, воскресенье. 18:22. Теннис

Швейцарец Роджер Федерер посочувствовал своему сопернику по финалу Уимблдона, хорвату Марину Чиличу, который не мог играть в полную силу из-за проблем со здоровьем, и прокомментировал завоевание рекордного для себя, восьмого, трофея на этом турнире.

«Иногда просто чувствуешь себя не слишком хорошо, это жестоко, когда такое происходит в финале. Надеюсь, что у тебя ещё будут более удачные финалы. Ты бился, как мог, и ты всё равно герой. Поздравляю с великолепным турниром.

Да, всё сложилось после моей паузы. Я готов сейчас уйти ещё на полгода, если после возвращения всё вновь будет складываться так же фантастически! Нет, если серьёзно, то я очень рад держать главный трофей в руках — это незабываемое ощущение. Я не был уверен, что смогу снова быть в финале, но я продолжать верить и мечтать о восьмой победе, и это сбылось. Я провёл отличный турнир, не проиграл ни сета и держу трофей в руках. Это фантастика! Столько легенд выступало на этом корте — мужчины, женщины. Я надеюсь, что в следующем году приеду, чтобы защитить титул.

Наверное, мои сыновья даже не понимают, что происходит. Им кажется, что это большая игровая площадка, но это не совсем так. Моим дочкам нравится смотреть мои матчи, но совсем немного. Они приезжают только на финалы», — сказал Федерер на церемонии награждения.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Марин Чилич Роджер Федерер Уимблдон
Новости. Теннис
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