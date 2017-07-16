Видеообзор мужского одиночного финала Уимблдона Федерер — Чилич

Швейцарец Роджер Федерер завоевал рекордный восьмой титул на Уимблдоне, обыграв в финале хорвата Марина Чилича со счётом 6:3, 6:1, 6:4. Федерер опередил американца Пита Сампраса, с которым ранее делил рекорд Открытой эры по количеству трофеев на Уимблдоне, а также стал самым возрастным чемпионом этого турнира в Открытой эре, победив в 35 лет, 11 месяцев и 8 дней. Кроме того, Роджер впервые в карьере взял Уимблдон, не проиграв за весь турнир ни сета.



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