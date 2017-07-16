Федерер — второй игрок после Надаля, обеспечивший себе место на Итоговом турнире

Швейцарец Роджер Федерер после победы на Уимблдоне стал вторым теннисистом, официально гарантировавшим себе путёвку на Итоговый чемпионат ATP — 2017. Он обеспечил себе место в восьмёрке лучших следом за своим извечным соперником, испанцем Рафаэлем Надалем. Надаль гарантировал себе место в Лондоне уже после феноменально проведённой грунтовой части сезона. Федерер, в этом году пропустивший все грунтовые турниры, формально ещё мог не попасть на Итоговый турнир, хотя фактически, являясь чемпионом Australian Open и набрав перед стартом Уимблдона больше 4500 очков, мог выпасть из числа участников Лондона только чудом.



Интересно, что в женском туре пока ни одна теннисистка не обеспечила себе место на Итоговом чемпионате — 2017. Квалификационный порог на данный момент составляет 5835 очков, а первая ракетка в чемпионской гонке, румынка Симона Халеп, набрала только 4020 очков.