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Веснина: приятно ощущать, что мы вошли в историю

16 июля 2017, воскресенье. 23:07. Теннис

Россиянка Елена Веснина подвела итоги финала Уимблдона, в котором она в паре с Екатериной Макаровой обыграла Монику Никулеску и Чань Хаочин со счётом 6:0, 6:0.

«У нас с Катей уже был опыт выступления в финале Уимблдона. Хорошо понимали, что именно надо делать, но всё равно волновались, особенно в начале матча. В дебюте мы соперницам в итоге не отдали ничего. Напротив, Чань и Никулеску требовалось самим забирать у нас очки, а играли мы очень плотно и агрессивно, оказывая постоянное давление. Соперницам было откровенно тяжело. Но счёт не отображает происходившего на корте, потому что в каждом гейме шла очень упорная игра. Если бы мы ошиблись пару раз, дали шанс, всё могло бы поменяться.

Мы провели идеальную игру. За всё время, что мы выступаем в паре с Катей, без сомнения, это был один из лучших наших матчей. Мы выиграли все ключевые очки. Обе действовали здорово и поддерживали друг друга.

Перед матчем было заметно, что Хаочин и Никулеску потряхивает. Прекрасно понимали, что всё зависит только от нас. Плюс по отдельности мы были хорошо знакомы как с одной, так и с другой оппоненткой, хотя в паре с ними не играли ни разу. Финал — это сумасшедшее волнение и нервы, с которыми нужно уметь справляться. У нас с Катей такой опыт был, и нам это помогло.

Мы с Катей собрали неплохую коллекцию турниров: Уимблдон, «Ролан Гаррос», Открытый чемпионат США, Итоговый турнир, Олимпийские игры. Это невероятно! Но об Открытом чемпионате Австралии пока не думаем. Сейчас мы просто наслаждаемся моментом, ведь времени на это постоянно не хватает. Что касается попадания в историю, то это ощущается. К нам действительно изменилось отношение. Многие соперники говорят нам с Макаровой: «Вы хоть понимаете, что вы выиграли практически всё?» Шутят даже, что круче нас только сёстры Уильямс. Приятно ощущать, что ты вошёл в историю и сделал нечто такое, что запомнится навсегда», — сказала Веснина в интервью RT на русском.

Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
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Теги
Екатерина Макарова Елена Веснина
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