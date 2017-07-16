Видеообзор мужского парного финала Уимблдона Кубот/Мело — Марах/Павич

Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело стали чемпионами Уимблдона, обыграв в финальном марафонском матче австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича — 5:7, 7:5, 7:6 (7:2), 3:6, 13:11. В ближайший понедельник Мело опередит финна Хенри Континена и вернёт себе первую строчку мирового рейтинг-листа. Марсело был первой ракеткой на протяжении 22 недель с ноября 2015 по апрель 2016 года, а затем возвращался на эту позицию на 4 недели в мае — июне прошлого года.



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