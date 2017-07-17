Беккер: молодые русские теннисисты, которых я видел, очень хороши

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», трижды побеждавший на Уимблдоне немец Борис Беккер прокомментировал выступления швейцарца Роджера Федерера и отметил молодых игроков, в том числе россиян. Конкретных фамилий Беккер не назвал, но, скорее всего, он имел в виду Карена Хачанова, Даниила Медведева и Андрея Рублёва.



«Играть на траве несколько тяжелее, чем на других покрытиях, в том числе потому, что на ней почти негде тренироваться в течение года. Думаю, в оставшейся части сезона многие игроки нового поколения будут продолжать заявлять о себе — Александр Зверев, Ник Кирьос, Доминик Тим и несколько русских игроков, которых я видел. Они все очень, очень хороши.



Думаю, Роджер задаёт планку в отношении того, как долго можно играть после 30. Это может сослужить хорошую службу для Энди Маррея и Новака Джоковича, показать им, что теннисная жизнь в 30 лет не заканчивается», — приводит слова Беккера BBC.