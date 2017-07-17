Чилич поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP

В новой версии чемпионской гонки ATP от 17 июля финалист Уимблдона-2017 хорват Марин Чилич поднялся на пятую строчку, чех Томаш Бердых — на 10-ю. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 35-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 17 июля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7095.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3345.
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
5 (11). Марин Чилич (Хорватия) — 2905.
6 (5). Александр Зверев (Германия) — 2710.
7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 2585.
8 (7). Энди Маррей (Великобритания) — 2290.
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1925.
10 (19). Томаш Бердых (Чехия) — 1905.
…
35 (37). Карен Хачанов (Россия) — 785.
44 (45). Даниил Медведев (Россия) — 637.
53 (67). Андрей Рублёв (Россия) — 523.
94 (87). Евгений Донской (Россия) — 374.
95 (88). Андрей Кузнецов (Россия) — 366.