Прими участие в мастер-классе Анны Чакветадзе!

Завтра, 18 июля, в московском Нескучном саду для детей и взрослых пройдёт мастер-класс бывшей пятой ракетки мира, победительницы восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе Кубка Кремля—2006, а также двукратной обладательницы Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России Анны Чакветадзе.

Мастер-класс для детей пройдёт с 16:00 до 17:00, для взрослых — с 17:00 до 18:00.

Всем желающим принять участие в мастер-классе Анны Чакветадзе, получить автограф и сфотографироваться с известной теннисисткой и комментатором следует заполнить анкету, перейдя по ссылке.