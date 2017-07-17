Шарапова попала в топ-10 самых стильных спортсменов мира

Российская теннисистка Мария Шарапова заняла 10-е место в рейтинге самых стильных спортсменов мира по версии Sports Illustrated.



В журнале отметили, что Шарапова предпочитает стильные вещи с чёткими линиями в приглушённых цветах, когда появляется перед публикой не в спортивной одежде.



Самым стильным спортсменом признан баскетболист «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук. Второе место в рейтинге занял представитель американского футбола Виктор Круз. Тройку замкнула американка Серена Уильямс. Швейцарец Роджер Федерер оказался на четвёртой позиции.

Шарапова попала в десятку самых стильных спортсменов мира Фото: instagram.com/mariasharapova/