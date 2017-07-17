Рублёв проиграл Балажу в финале квалификации к турниру в Умаге

Россиянин Андрей Рублёв (1) не сумел выйти в основную сетку турнира ATP 250 в Умаге (Хорватия), проиграв во втором, финальном раунде квалификации венгру Аттиле Балажу (5) в двух партиях — 3:6, 5:7.



В первом сете для победы Балажу хватило одного брейка. Во втором сете Рублёв отыграл потерянную на старте подачу, сделав обратный брейк при счёте 3:4, но вновь отдал свой гейм в самой концовке.



Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. Балаж 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Рублёва 1 эйс, 7 двойных и 1 использованный брейк-пойнт из 3.

Несмотря на поражение, Андрей ещё может попасть в основную сетку как «лаки-лузер» в случае отказа кого-то из теннисистов до начала матча.