Рыбарикова, Контавейт и Севастова претендуют на звание «Прорыв месяца»

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв июня». На это звание претендуют представительница Словакии Магдалена Рыбарикова, эстонка Анетт Контавейт и Анастасия Севастова из Латвии.



Проголосовать можно на официальном сайте тура.



Победительница будет объявлена 21 июля.



В январе лучшей стала американка Коко Вандевеге, в феврале — француженка Кристина Младенович, в марте — японка Риса Одзаки, в апреле — россиянка Дарья Касаткина, в мае — представительница Латвии Елена Остапенко.