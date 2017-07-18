Бертенс: у Крунич возникли проблемы с контролем мяча

Голландка Кики Бертенс поделилась впечатлениями после выхода во второй круг турнира в Гштааде. На старте соревнований она победила сербку Александру Крунич со счётом 6:3, 6:1.

“Ощущения прекрасные. Я очень рада вернуться сюда. У меня остались прекрасные воспоминания с прошлого года, хотя погодные условия были другими. Но я очень рада, что смогла завершить матч первого круга в понедельник.

Думаю, в прошлом году я начала матч в понедельник или вторник и не могла доиграть до пятницы. Так что весь турнир практически прошла за три дня. Здорово, что в этот раз я сразу же смогла победить в первый день.

Здесь тепло, ощущается высота над уровнем моря, и отскок мяча получается высоким. У Крунич с этим возникли проблемы, ей было нелегко контролировать мяч. Я же справилась отлично.

Очень рада вернуться на грунт. Люблю это покрытие. Не думаю, что я хорошо играю на траве, поэтому предпочитаю грунт. Конечно, ранний вылет с Уимблдона — это неприятно, но позитивный момент в том, что я могу вернуться к тренировкам на грунте. Это всегда вызывает у меня улыбку», — цитирует Бертенс официальный сайт тура.