Кузнецов победил Штруффа и сыграет с Карреньо-Бустой на турнире в Бостаде

Российский теннисист Андрей Кузнецов вышел во второй круг турнира в Бостаде, в двух сетах обыграв представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Андрей 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Штруфф в Бостаде.

За выход в четвертьфинал турнира в Бостаде Кузнецов поспорит с лидером посева представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой.