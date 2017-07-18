Гёргес пробилась во второй круг турнира в Бухаресте, Кырстя выбыла

Немка Юлия Гёргес (3) вышла во второй круг турнира в Бухаресте, обыграв представительницу США Алексу Глатч со счётом 1:6, 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. Юлия 7 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 10 брейк-пойнов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Гёргес поспорит с представительницей Беларуси Александрой Саснович.

Бухарест. Женщины. Первый круг

Ана Богдан (Румыния) — Сорана Кырстя (Румыния, 6) — 6:4, 6:2.