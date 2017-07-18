Феррер с победы стартовал на соревнованиях в Швеции

Как, на ваш взгляд, накажут Даниила Медведева за бросание монет в сторону судейской вышки во время матча на Уимблдоне?

Отстранят от участия в турнирах на некоторый срок 213 (14%)

Оштрафуют на сумму более $10 000 и предупредят 732 (47%)

Оштрафуют на сумму менее $10 000 и предупредят 296 (19%)

Ограничатся замечанием 126 (8%)