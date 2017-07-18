Феррер с победы стартовал на соревнованиях в Швеции

Испанец Давид Феррер (8) в первом круге турнира в Бостаде оказался сильнее аргентинца Федерико Дельбониса (Q) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 44 минуты. 35-летний валенсиец, занимающий 46-е место в рейтинге АТР, 1 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок, отыграл 11 брейк-пойнтов из 14 и выиграл 5 геймов на подаче оппонента. За выход в четвертьфинал Феррер поспорит с немцем Дастином Брауном.
Аргентинец Орасио Себальос (9) победил грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:3, 6:3. Следующим соперником Орасио станет украинец Александр Долгополов.