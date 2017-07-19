Корпач победила Саккари в Гштааде, выиграв третий сет 6:0

Немецкая теннисистка Тамара Корпач пробилась в четвертьфинал турнира в Гштааде, в трёх партиях одолев представительницу Греции Марию Саккари со счётом 5:7, 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 2 часа 1 минуту. Тамара 1 раз подала навылет и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Гштааде 22-летняя уроженка Гамбурга поспорит с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо. Турнир завершится 23 июля.